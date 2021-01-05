«Салават Юлаев» — «Авангард»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Авангард».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.38.



«Мы не понимаем, что такого говорит Путин поздно вечером 31 декабря, — докладывает Госдепартамент президенту США в известном анекдоте, — но мы точно знаем, что после этих слов вся Россия уходит на две недели в запой».



Ну, не две недели, но «Салават» на пару с «Автомобилистом» выходил из новогодних каникул точно как из двухнедельного запоя – по-другому счёт 1:0 в овертайме оценить трудно. Но ничего, у юлаевцев есть два дня, чтобы принять душ, прийти в себя и во всеоружии встретить «Авангард», который, в свою очередь, тоже нелегко выходил из новогодних каникул, но всё-таки одно очко из Минска привёз.



Не будем забывать, что соперники являются закадычными друзьями (в том плане, что норовят ухватить друг друга за кадык) в борьбе за второе место в Восточной конференции, которое автоматически даёт первое место в Дальневосточном дивизионе Чернышева. Там «Авангарду» пока спокойно, он опережает уфимцев на три очка, ещё и имея пару матчей в запасе. Но конкретно в текущем сезоне «ястребы» с «юлаевцами» играют, мягко говоря, не очень. То есть оба матча «Салават» выиграл. Так почему бы не выиграть и третий?



Поэтому записываем так: минимальная победа хозяев, зато в основное время. И жизнь на Востоке сразу станет интересней и веселей», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Илья Ковальчук выстрелит в Уфе, Хартикайнен ответит В шести предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов.