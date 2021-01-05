«Тоттенхэм» – «Брентфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на полуфинал Кубка Лиги сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Брентфорд».
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Полуфиналы Кубка лиги впервые будут состоять из одного матча. Это означает и то, что команды наверняка будут действовать чуть более осторожно, и то, что составы у всех четырёх полуфиналистов должны быть боевыми.
«Брентфорд» — одна из самых зрелищных команд Чемпионшипа последних лет с явным креном в сторону атаки. По совокупности выступления в эти годы «пчёлы» явно заслужили себе место в элите, и вполне вероятно, что по окончании этого сезона они наконец отпразднуют свой первый выход в АПЛ.
У команды датчанина Томаса Франка 16-матчевая беспроигрышная и 4-матчевая выигрышная серия. А в полуфинал Кубка лиги она вышла, обыграв уже четверых представителей Премьер-лиги – «Саутгемптон», «Вест Бром», «Фулхэм» и «Ньюкасл».
«Тоттенхэм», скорее всего, построит игру примерно как против «Лидса» — максимально строго сзади с периодическими выпадами вперёд. И для одних, и для других будет важна эффективность атаки, и в этом у команды Моуринью, конечно, преимущество.
Но наверняка гости дадут бой «шпорам». Вполне возможно, они их даже удивят – недооценка соперника случается даже в командах Моуринью, и не удивлюсь, если заигрываться и атаковать они порой будут большими силами, чем им позволяет португалец», — сказал Петросьян.
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