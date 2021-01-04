Канада — Россия: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу покажут матч МЧМ

В ночь с 4 на 5 января состоится матч полуфинала молодёжного чемпионата мира — 2021 Канада — Россия. Начало — в 2:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев — поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.70. Успех России идёт за 4.25, на ничью дают 5.60.



Букмекеры уверены, что матч Канада — Россия получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.23. Гол на первой минуте идёт за 11.50, гол в пустые ворота — за 4.00.



Итоговая победа Канады идёт за 1.40, победа России с учётом овертайма доступна за 3.36. На гол Родиона Амирова дают 4.50, на гол Василия Подколзина — также 4.50.

Канада — Россия. Прогноз на матч МЧМ-2021: судьба команды Ларионова в руках Аскарова Канадцы любят агрессивные дебюты, так что работы у российского вратаря будет выше крыши.