Канада — Россия: результат матча полуфинала МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0



Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян.

В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер. Во втором периоде судьи отменили гол сборной России из-за положения вне игры. В заключительном периоде Дилан Козенс поставил окончательную точку в этом матче.

Поставить на победу Канады в основное время можно было с коэффициентом 1.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1700 рублей. Успех России шёл за 4.25, на ничью давали 5.60.



Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался коэффициентом 2.23, на гол на первой минуте давали 11.50, на гол в пустые ворота за 4.00.



Итоговая победа Канады шла за 1.40, а точный счёт 5:0 в пользу Канады — за 36.0.