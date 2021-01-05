США — Финляндия: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась вторая полуфинальная встреча молодёжного чемпионата мира между сборными США и Финляндии, которая завершилась победой номинальных хозяев льда со счётом 4:3.
В составе Соединённых Штатов заброшенными шайбами отметились Алекс Тюркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди и Артур Калиев. У финнов – дубль на счету Каспера Симонтайваля, ещё одна шайба у Рони Хирвонена.
К середине 3-го периода сборная США вела в счёте 3:1, однако на 12-й минуте финны сократили отставание, а на 17-й минуте, реализовав численное большинство, сравняли счёт. Но за минуту до конца основного времени встречи американцы вновь вышли вперёд в счёте и удержали преимущество до финальной сирены.
Поставить на победу США в основное время можно было с коэффициентом 1.59: ставка в 1000 рублей принесла бы 1590 рублей. Успех Финляндии шёл за 4.70, на ничью давали 5.30.
Тотал больше 5.5 шайбы оценивался в 2.05, итоговая победа США — в 1.33, а точный счёт 4:3 — в 26.0.
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