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Финляндия — Россия: эксперты оценили шансы команды Ларионова занять третье место на МЧМ

Финляндия — Россия: эксперты оценили шансы команды Ларионова занять третье место на МЧМ
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6 января состоится матч за третье место молодёжного чемпионата мира Финляндия — Россия. Начало встречи — в 1:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 2.40 (42%), успех Финляндии идёт за 2.52 (41%), на ничью дают 4.40 (17%).

Букмекеры уверены, что матч МЧМ Финляндия — Россия 6 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.78, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.10. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Итоговая победа России идёт за 1.90, успех Финляндии с учётом овертайма доступен за 1.96. Гол в первые семь минут идёт за 2.40.

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Россияне отдали полуфинал в одну калитку, а вот финны до последнего сражались с США.
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