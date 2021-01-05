Хоккей, Финляндия — Россия: во сколько трансляция матча за 3-е место, где смотреть онлайн

В Эдмонтоне состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В первом полуфинале сборная России потерпела разгромное поражение от команды Канады (0:5). Следом сборная США переиграла команду Финляндии (4:3).



Теперь команда Игоря Ларионова поспорит за бронзовые медали с финскими хоккеистами. Матч пройдёт в ночь с 5 на 6 января, начало встречи — в 1:30 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.



Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.25. Шансы финнов аналитики оценили коэффициентом 2.60. На ничью в основное время предлагают коэффициент 4.50.



Ранее сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).