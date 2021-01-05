«Тоттенхэм» — «Брентфорд»: ставка Александра Мостового на матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Брентфорд».
Ставка: победа «Тоттенхэм» в один мяч за 3.64.
«На пути в полуфинал «Тоттенхэм» одолел «Лейтон Ориент», после чего разобрался с «Челси» (2:1) и в 1/4 финала на выезде расправился со «Сток Сити» (3:1).
Мощно стартовал «Хотспрур» в новом сезоне Премьер-Лиги, где после 15 туров успел побывать на вершине турнирной таблицы, где не удержался после серии неудач в декабре. Зимний сезон «шпоры» начали с успеха в дуэли с «Арсеналом», после чего дважды проиграли и разделили турнирные баллы с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (1:1). В первой дуэли 2021 года лондонцы одолели «Лидс» (3:0).
«Брентфорд» проделал более длинный путь до этой стадии Кубка лиги. «Пчёлы» одолели «Саутгемптон» (2:0), «Вест Бромвич» (3:2), «Фулхэм» (3:0) и «Ньюкасл» (1:0). Уверенно выступают гости в турнире «Чемпионшип», где после третьего места в минувшем первенстве уверенно идут по дистанции нового сезона.
У коллектива 11 викторий и восемь мирных исходов, которые принесли 41 балл и четвёртое место.
График у лидера футбола Англии очень напряжённый, что может привести к ротации состава, в котором мы не увидим игроков основы. Для гостей это будет «матч жизни», и лично я не жду лёгкой победы фаворита.
Предполагаю, что лидер Чемпионшипа выступит достойно, на что и заиграю ставку», — сказал Мостовой.
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