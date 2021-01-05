«Салават Юлаев» — «Авангард»: ставка Павла Лысенкова на игру КХЛ 5 января

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Авангард».
Ставка: ТБ 5 за 2.08.
«Это два лютых конкурента из Восточной конференции, которые выбивали друг друга в двух последних плей-офф. Не удивлюсь даже, если за победу одного клуба над другим где-то в офисе предлагают повышенные премиальные.
Как эти команды играли между собой раньше? «Авангард» уступил дома «СЮ» по буллитам (3:4). А ещё «Салават Юлаев» победил в Уфе (3:2). И вспомним первый раунд Кубка Гагарина, который состоялся в марте 2020 года. Там «СЮ» выиграл у «Авангарда» в шести матчах, а в среднем за встречу забрасывалось 6,8 шайбы (всего – 41).
И ещё учтите, что «Авангард» потерпел семь поражений в последних 10 матчах. Это совершенно необъяснимые 1:2 от «Северстали» по буллитам, 3:4 от «Витязя», 1:3 от «Барыса», 2:3 в овертайме от «Спартака», 3:4 по буллитам от «Куньлуня», 4:5 в овертайме от минского «Динамо». А вот «Салават Юлаев» победил в трёх последних матчах.
Я бы в этом матче взял кэф 2.08 на то, что тотал будет больше 5.0. Если обе команды в сумме забросят пять шайб в основное время, то деньги ко мне вернутся. Если больше, то я в плюсе», — сказал Лысенков.
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