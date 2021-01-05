Канада – США: прогноз Максима Лебедева на финал МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала МЧМ-2021 Канада – США.



Ставка: победа Канады за 1.55.



«Со спортивной точки зрения это получился совсем неинтересный и до тошноты предсказуемый чемпионат. В плей-офф вышли те, кто должен был туда выйти (и уже после первого тура стало ясно, кто не выйдет даже в группе «А»). В четвертьфиналах проиграли третьи и четвёртые команды групп. В полуфиналах лидеры групп обыграли вторые команды. Никому не пришлось ни с кем играть по два раза, то есть само понятие вендетты было уничтожено как класс. Сплошная скука, да и только.



С точки зрения бизнес-проекта это получился идеальный чемпионат. Все запланированные мероприятия были проведены, никаких неожиданностей не случилось, ожидаемая прибыль была получена в полном объёме, и теперь в финале будут сняты основные сливки со встречи тех, кто в нём и должен был играть изначально.



Именно по той причине, что за океаном к молодёжным чемпионатам мира, как и ко всему другому, относятся как к бизнес-проектам, можно легко спрогнозировать имя будущего чемпиона мира. Проходи чемпионат в США – победили бы, скорее всего, американцы. Чемпионат проходит в Канаде, и хоть с публики на этот раз заработать живые деньги не получилось, их получат с других. В таких условиях выиграть чемпионат не может никто иной, кроме родоначальников. А поскольку они действительно и реально сильнее всех на голову и пропускают только в численном меньшинстве, то победа сборной Канады в основное время станет и логичной, и со всех сторон объяснимой, и полностью предсказуемой в рамках бизнес-проекта», — сказал Лебедев.

Канада — США. Прогноз: уставшие американцы повторят судьбу сборной России в финале МЧМ Состав у Канады сильнее, полуфинал дался легче, да ещё и на восстановление были лишние 4,5 часа.