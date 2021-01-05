Финляндия – Россия: прогноз Максима Лебедева на матч за 3-е место МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч за третье место МЧМ-2021 Финляндия – Россия.



Ставка: победа Финляндии за 2.47.



«В полуфинале наша сборная проиграла канадцам ещё до того, как вышла на лёд. И это напрямую связано с отсутствием у главного тренера Игоря Ларионова тренерского опыта психологической подготовки подопечных к таким матчам. Всё остальное – постоянные потери вратарём Аскаровым клюшки, спаривающиеся в первом периоде во рту наших защитников мухи и т. д. – стало лишь следствием.



В сухом остатке после полуфинала мы имеем турнир, на котором наша сборная проиграла треть своих матчей. В трети своих матчей она так и не смогла забросить ни единой шайбы. В четвертьфинале она еле-еле отскочила от немцев, все думали, что таким образом она готовится к канадцам, но оказалось, что она просто играет по нисходящей. В плей-офф наша сборная забрасывала в среднем по одной шайбе за матч. Вы считаете, у нас есть шансы на бронзу?



Против нас будет играть команда, которая вытащила с «минус 2» четвертьфинал, отыгралась с «минус 2» в полуфинале и играет по восходящей. Вы считаете, что такую команду способна остановить наша рефлексирующая и нервничающая сборная? Даже с учётом того, что за неё двумя руками будет играть фактор времени – наша команда отдыхала почти на четыре часа больше, что в конце тяжёлого турнира имеет немаловажное значение.



Но даже с учётом этого фактора против такой сборной Финляндии я наших шансов, извините, не вижу. Матч снова будет нервным (а мы, как выясняется, по-другому и не умеем) и, скорее всего, обильным на голы в обе стороны. Но в итоге финны всё равно победят и спокойно уложатся для этого в основное время», — сказал Лебедев.

Финляндия — Россия. Прогноз: Ларионов и Аскаров заглушат боль после жутких 0:5 от Канады Россияне отдали полуфинал в одну калитку, а вот финны до последнего сражались с США.