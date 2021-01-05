Финляндия — Россия: прогноз Владимира Плющева на матч за бронзу МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч МЧМ-2021 Россия — Финляндия.



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.53.



«В матче за третье место наши ребята сыграют с финнами. Очень жаль, что мы оказались не готовы к Канаде, хотя ничего сверхъестественного соперник не показал. Стоит задуматься, почему за два матча против канадцев Россия не смогла забросить ни одной шайбы.



Финны проиграли полуфинал американцам в хорошей борьбе. Всё решила шайба, пропущенная в конце матча. Финляндия опасна при игре в большинстве, так они забросили США две шайбы из трёх. Сильно проводят чемпионат мира лидеры Лунделль, Симонтайваль. Команда любит атаковать, перебросали американцев, были лучше на точке вбрасывания, игровая дисциплина у соперника на высоком уровне — всего четыре минуты штрафа в игре с США. Чувствуется, что финны очень серьёзно подошли к прошлому матчу.



Из позитивного в сборной России нужно отметить выход Чинахова после травмы — мальчишка ударился о борт в игре с Австрией, пропустил последующие два матча. Посмотрим, кому из вратарей дадут сыграть с финнами. Будет ли это Аскаров или, может быть, Ахтямов. Наверняка тренеры внесут корректировки в звенья. Нашим ребятам нужно собраться, сыграть активно, друг за друга, они должны понимать, что за них сейчас болеет и переживает вся страна, это последний матч России на этом чемпионате мира, понятно, что все ждут от команды медалей.



Некоторые наши ребята в силу своего возраста не смогут сыграть на МЧМ в следующем году, так что этот момент должен дополнительно их подстегнуть. Важно хорошо начать игру, контролировать шайбу, идти на ворота, но не забывать про оборону и играть дисциплинированно. Думаю, что нас ждёт результативный матч», — сказал Плющев.

Финляндия — Россия. Прогноз: Ларионов и Аскаров заглушат боль после жутких 0:5 от Канады Россияне отдали полуфинал в одну калитку, а вот финны до последнего сражались с США.