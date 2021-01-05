Финляндия — Россия: ставка Бориса Миронова на игру МЧМ-2021

Известный тренер Борис Миронов дал прогноз на матч МЧМ-2021 Россия — Финляндия.
Ставка: победа России в основное время за 2.34.
«Игра у России против Канады, мягко говоря, не задалась. Тот матч нужно забыть, это уже история. Главное — сделать правильные выводы из этого поражения и двигаться дальше. У ребят хорошие шансы на бронзовые медали, они будут злыми и голодными до победы. Будет интересная игра.
Финляндия здорово проводит турнир. Хорошо сыграли на групповом этапе, выбили шведов из кубковой гонки в четвертьфинале. Видно, что у этой команды с характером всё в порядке. Финны проигрывали шведам 0:2, а в итоге вырвали победу. В полуфинале против США после второго периода уступали противнику в две шайбы, но собрались и сравняли счёт, правда, пропустили на последних минутах матча гол, который лишил команду надежды на финал.
На мой взгляд, в матче за бронзовые медали команды не будут сильно рисковать, будут играть именно на результат. Важно, в каком психологическом состоянии подойдут к игре соперники. Расцениваю шансы России на медали как высокие. Главное — быть готовыми после канадцев, показать высокие скорости и хорошую реализацию моментов», — сказал Миронов.
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