«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: ничья за 3.78.
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.
В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».
«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трёх последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).
В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.
Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но красные смогут компенсировать преимущество опытом.
Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли», — сказал Мостовой.
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