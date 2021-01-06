«Трактор» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 3.66.



«Сладкая парочка встречается у нас в Челябинске. Оба завершили 2020 год хуже некуда, а «Спартак» уже успел начать 2021-й ни в зуб ногой. У «Трактора» действующая серия из двух поражений, у «Спартака» уже из трёх. Радует одно: кто-то всё равно победит и прервёт чёрную серию. Но кто?



Красно-белые вообще играют на Урале тяжело. А ещё тяжелее они играют, когда снизу им никто не подпаливает пятки. У «Витязя» дела тоже идут не слишком, поэтому «Спартаку» сильно переживать за своё место под солнцем, сиречь в зоне плей-офф, не приходится. И это на коллектив Знарка действует подчас разлагающе.



Плюс мы не знаем, каким выйдет из новогодней паузы «Трактор». В текущем сезоне мы уже видели два совсем разных и чуть ли не взаимоисключающих «Трактора». И в каком обличье он предстанет теперь, в конкретном матче против «Спартака», предугадать трудно.



С красно-белыми ясности больше. Они выглядели живенько в Магнитогорске. Но в Магнитогорске они в последний раз побеждали чуть ли не с Вячеславом Старшиновым в роли капитана, поэтому ловить им там было нечего. А вот в Челябинске с такой игрой можно на что-то рассчитывать. Причём на что-то большее, нежели одно очко за ничью в основное время.



Поэтому лично я рискну поставить на «Спартак», быть может, даже вопреки логике. «Трактор» должен быть достаточным мотиватором для ленивых спартаковцев, и одного этого должно хватить для победы в основное время, пусть и с минимальным из всех возможных преимуществом», — сказал Лебедев.