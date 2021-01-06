«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Фиорентина».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.17.



«Лацио» сыграет с «Фиорентиной» в рамках 16-го тура Серии А. Матч между ними пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико».



Это встреча двух достаточно непредсказуемых команд. «Лацио», который принимает участие в Лиге чемпионов, который в начале сезона имел большие проблемы с составом, сейчас во многом из-за этого и находится в середине турнирной таблицы. Он идёт девятым с 22 баллами, отставая, например, от «Аталанты» с седьмого места на три очка.



Соперник «Лацио» в этой игре, «Фиорентина», тоже занимает позицию в середине. Только она, конечно, идёт ниже, на 14-м месте. «Фиалки» только сейчас начали исправлять ситуацию. Ещё недавно они шли рядом с зоной вылета и имели все шансы опуститься ещё ниже.



В последнее время «Фиорентина» перестала проигрывать. Более того, она под конец 2020-го смогла обыграть «Ювентус» с приличным счётом 3:0. После этого команда сыграла с сухим счётом с «Болоньей». Уже четыре игры «Фиорентина» зарабатывает очки и наверняка поднимется в чемпионате ещё. Конечно, встреча с «Лацио» будет для неё очередным важным испытанием.



«Лацио» давно доказал, что умеет играть в атаку. Иммобиле обеспечивает качество и результативность римлян. «Фиорентина», вероятно, постарается закрыться и сыграть от обороны. У самого «Лацио» при этом есть проблемы в защите. Так что «фиалки» также, вероятно, накажут своих соперников.



Моя ставка на то, что обе команды забьют. Думаю, что игра точно не будет сухой. Так что ещё предложу поставить на тотал больше 2.5», — сказал Калиниченко.