«Ак Барс» — «Динамо» М: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.30.



«Остались в прошлом времена Знарка в «Динамо», когда «Ак Барс» реально боялся бело-голубых и ещё более реально от них огребал. Те времена не просто ушли, они отразились зеркально. И теперь уже «Динамо» едва ли не каждый раз огребает от «больших татар», и вот уже статистика личных встреч не только подравнялась, но в последние пару сезонов стала склоняться в казанскую сторону.



А тут ещё бело-голубые вышли из новогодней паузы весело, с шутками и прибаутками, под гармошку и балалайку, да так, что не просто проиграли в Риге, а продули в основное время, да ещё пропустив пять шайб от самой распоследней команды КХЛ. По нынешним временам проиграть в Риге – это всё равно что выйти на улицу без штанов. Поэтому динамовский багаж по прибытии в Казань выглядит очень весомо. Можно, конечно, подумать, что в Риге динамовцы готовились к «Ак Барсу», но ведь для этого совсем не обязательно проигрывать с пятью ударами под дых.



С другой стороны, мы не знаем, как на «Ак Барс» подействовала двухнедельная пауза, пожалуй, самая большая во всей КХЛ. Но мы знаем, что, во-первых, обычно из всех пауз «большие татары» выходят достаточно спокойно. Во-вторых, у них сейчас действующая победная серия из восьми матчей, прекращать которую ой как не хочется. А в-третьих, последним аккордом этой победной серии был вынос бренного динамовского тела в Москве со счётом 7:2.



То есть тут уже не намёки, тут уже почти полная ясность. Что «Ак Барс» победит, конечно, не так роскошно, как в столице-матушке, но всё же достаточно уверенно, в основное время и с преимуществом минимум в пару шайб», — сказал Лебедев.