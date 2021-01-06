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«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч Примеры

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: «Атлетик» не проиграет за 2.06.

«Атлетик» примет дома «Барселону» в рамках перенесенной игры испанской Примеры.

Про форму и результаты «Барселоны» в этом сезоне уже все давно сказано. Клуб переживает не лучшие свои времена. Конечно, сезон, который начинался с новостей об уходе Месси, не мог сложиться удачно.

Сейчас каталонцы возвращаются в верхнюю часть турнирной таблицы. Еще недавно они шли в середине, но сейчас уже располагаются на пятой строчке. Очков у «Барселоны» тоже уже достаточно, чтобы скоро забраться и на третье место. Однако вот до лидеров в лице мадридских «Реала» и «Атлетико» каталонцам еще далеко.

Пока все-таки «сине-гранатовые» не показывают того футбола, который хочет видеть болельщик этого клуба. Сейчас «Барселона» теряет очень мало очков, однако выйти на уверенную серию побед у нее пока не выходит. Играет клуб натужно и не ярко. У Кумана сейчас много проблем.

«Атлетик» подходит к этой встрече в немного непонятном статусе. Вроде бы он и выиграл последний матч у «Эльче», но до этого смотрелся неуверенно и часто терял очки. Сейчас клуб из Бильбао располагается в середине на девятой строчке. От «Севильи» с шестого места он уже отстает на шесть очков. Так что для «Атлетика» сейчас цель – сохранить место в середине Ла Лиги.

Был снят тренер «Атлетика». Большое недовольство у болельщиков было по поводу качества игры клуба. Что из этого получится – посмотрим. Однако на короткой дистанции такие перемены бывают не к лучшему. Хотя в ситуации с «Атлетиком» я ожидаю всплеск качества игры и уверенность игроков.

А в ситуации с «Барселоной» любой всплеск у соперника может оказаться цунами. Баски для любой команды в чемпионате — нелегкий соперник. А здесь они еще и играют дома», — сказал Калиниченко.

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