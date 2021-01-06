«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/2 финала Кубка лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на полуфинальный матч Кубка лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: «МЮ» не проиграет за 1.86.



«В очередной раз удивляюсь статистике этого противостояния. Только одна из шести последних очных игр была верховой. Остальные встречи получались не только низовыми, но и отличалась в этих поединках только одна из команд.



Думаю, что сегодня, когда «Манчестер Юнайтед» пытается сохранить и развить свой успех в Премьер-лиге, а «Манчестер Сити» делает всё, чтобы хоть немного подняться в турнирной таблице в АПЛ и занять более достойное место, вряд ли этот турнир будет для соперников чем-то важным.



Хотя, конечно, финал, куда должен шагнуть не только один «Манчестер», но и «Тоттенхэм», – это будет решающий матч. На кону будет стоять трофей, пусть и не самый престижный. Там соперники будут играть основными составами.



Здесь, когда в АПЛ такой напряжённый график, основные составы на «Олд Траффорд» мы вряд ли увидим. Поэтому я думаю, что игра получится низовой, а «Юнайтед» не проиграет в основное время. Потому что хозяева не уступали землякам уже в пяти последних очных встречах. Также не стоит забывать, что это домашняя игра для «Юнайтед» и она имеет особый статус для клуба», — сказал Казаков.