«Милан» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.97.



«Это северная классика итальянского чемпионата. Давние разборки у этих двух команд. Жаль, что фанаты не смогут лицезреть это противостояние. Тем более что турнирная ситуация подогревает интерес к их матчу.



«Милан» всё ещё лидирует в чемпионате. У него на хвосте сидит географический сосед – «Интер», отставая на одно очко. «Ювентус» же идёт намного ниже, на пятом месте. Но вот отставание от «Милана» у туринцев уже неприличное – 10 баллов.



Правда, у «Ювентуса» на один сыгранный матч меньше. Да и он ещё имеет все шансы подняться минимум на третье место, от которого отстаёт всего на три очка.



Сейчас «Ювентус» находится в неплохой форме, но всё равно не в лучшей. Закончил он прошлый год поражением от «Фиорентины», после чего, обозлённый, обыграл «Удинезе» со счётом 4:1. Хотя в том матче всё не было так однозначно. Нынешний «Ювентус» не внушает мне доверия. Матч с «Миланом» будет для него очень непростым.



Миланцы же смогли в труднейшей игре одержать победу. Играли они вдесятером против «Беневенто». Причём лишилась игрока команда Пиоли довольно рано. Однако победа всё равно была за ней – 2:0. Сейчас миланцам важно быть уверенными в своих силах. Ждёт их очень важная встреча.



Мне нынешний «Милан» нравится. Если у него хватит сил на то, чтобы остаться такими же бойцами, то сможет он легко пройти «Ювентус». Плюс наступает на пятки миланцам «Интер». Нельзя им поэтому терять очки.



Оба эти соперника часто забивают, однако и не сильно меньше пропускают. Так что эта игра будет богатой на голы, по моему мнению. Поэтому предложу поставить на то, что обе команды забьют, а тотал голов будет больше 2.5», — сказал Калиниченко.