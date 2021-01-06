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Финляндия — Россия: какой счёт, как сыграли 06.01.2020, кто выиграл в матче МЧМ-2021

Финляндия — Россия: какой счёт, как сыграли 06.01.2020, кто выиграл в матче МЧМ-2021
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Завершился матч за бронзу молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором сборная России встречалась с командой Финляндии. Игра прошла в Эдмонтоне и закончилась победой Финляндии со счётом 4:1.

Сборная России открыла счёт в первом периоде. Автором гола стал Илья Сафонов. Во втором периоде Финляндии удалось сравнять счёт после точного броска Антона Лунделля. В третьем периоде Микко Петман вывел финнов вперёд. В концовке встречи россияне пропустили ещё два гола. Отличились Лунделль и Юусо Пярссинен.

Поставить на победу России в основное время можно было с коэффициентом 2.40. Успех Финляндии шёл за 2.52: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2520 рублей. На ничью давали 4.40.

Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался коэффициентом 2.10, гол в пустые ворота шёл за 4.00, гол в первые семь минут — за 2.40, а итоговая победа Финляндии — за 1.96.

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