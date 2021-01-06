Канада — США: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров в финале

Сборная США со счётом 2:0 победила команду Канады и стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею.



Сборная Канады в финале молодёжного чемпионата мира в матче с командой США впервые пропустила первой и при игре в равных составах. До этого соперники забили ей четыре раза, когда играли в большинстве. Первую шайбу забросил нападающий Алекс Тюркотт. Вторым голом в начале второго периода отметился форвард Тревор Зеграс, сделав счёт 2:0.

Поставить на победу Канады в основное время можно было с коэффициентом 1.68. Успех США шёл за 3.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3900 рублей. На ничью давали 4.80.



Тотал меньше 5.5 шайбы оценивался коэффициентом 2.24, итоговая победа американцев — 2.60, а точный счёт 2:0 в пользу США — 80.0.