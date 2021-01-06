«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка лиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка английской лиги сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.72.



«Манчестерское дерби в полуфинале Кубка лиги. Мне почему-то кажется, что игра не должна быть закрытой. Наоборот, думаю, что единственный шанс «Манчестер Юнайтед» — пытаться играть в атакующий футбол. Если команда стоит у своих ворот, то можно вспомнить показательный матч в Лейпциге в Лиге чемпионов. Ничего тогда не получилось, напропускали быстро.



На мой взгляд, в обороне обе команды не очень хорошо отлажены. В этом матче стоит ждать забитых мячей. Ставка на тотал больше 2.5 мяча за 1.72 наиболее хорошо сюда подходит. Всё-таки атакующие возможности и той и другой команды гораздо более убедительно выглядят, чем качество игры в обороне. Плюс это дерби, эмоциональная составляющая тоже будет играть достаточно большую роль», — сказал Андронов.

«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: на этот раз Сульшер и Гвардиола не дадут зрителям уснуть У «Сити» нет основного голкипера и ряда защитников, но «Юнайтед» в последнее время частенько пропускает.