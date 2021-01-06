«Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»: ставка Артура Петросьяна на встречу Кубка лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на полуфинал Кубка лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«Говорим о полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Впервые в истории турнира полуфиналы будут состоять из одного матча, чтобы разгрузить и без того сложный календарь АПЛ и Чемпионшипа, так что всё решится на «Олд Траффорд».



В пяти последних очных встречах всего раз выигрывал «Манчестер Сити». Я не очень сильно придаю значение предыдущим матчам, но все эти пять игр состоялись в прошедший год, поэтому на них стоит обратить внимание. Стилистически ни те ни другие не изменились за это время. Каждый раз «Сити» считался фаворитом, подавляющим фаворитом, но победил всего раз, а трижды сильнее был «Манчестер Юнайтед».



У «Сити» есть проблемы с составом. Четыре игрока, которые бы вышли в старте, не смогут сыграть. В матче с «Челси» была та же проблема, но это особо не сказалось на результате и на качестве игры. Когда всё налажено в команде, то потеря двух, трёх, четырёх бойцов особой роли не играет. В этом плане особой проблемы я не вижу.



Но на данный момент «Манчестер Юнайтед» готов предложить более серьёзное сопротивление «Сити», чем это сделал «Челси». Более организованная сейчас эта команда, более интересная, лучше обороняется, как бы это странно ни звучало, а также лучше атакует. Кроме того, что очень важно перед матчем с «Манчестер Сити», «Юнайтед» хорошо контратакует.



Рэшворд, Марсьяль, Фернандеш и Погба, который снова решил начать играть в футбол, — они как раз очень хорошо подходят под такой футбол. Я думаю, что снова здесь «Сити» фаворит, но просто Гвардиоле точно не будет. Более того, здесь вполне может случиться сенсация, и «Юнайтед» выйдет в финал.



Игра обещает быть интересной, обоюдоострой. Понятно, что «Сити» будет больше владеть мячом. Но после потери мяча у «Сити» регулярно случаются проблемы. Пропускает команда больше, чем это следовало бы делать в 4 из последних 5 матчей. В АПЛ моменты должны быть и у тех и у других, поэтому первое, что хочется предложить, — это «обе забьют».



Остальные три ставки более рискованны, и все они заточены на успех «Манчестер Юнайтед». В основное время «Юнайтед» не проиграет. В основное время «МЮ» забьёт больше 1.5 мяча. Это, наверное, самая рискованная ставка, судя по коэффициенту. Почему бы и нет, не вижу тут ничего сверхъестественного.



По итогам всего матча, с учётом дополнительного времени победителем окажется «Манчестер Юнайтед». Коэффициент там тоже в районе 2.6. Вот такие мысли», — сказал Петросьян.

«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: на этот раз Сульшер и Гвардиола не дадут зрителям уснуть У «Сити» нет основного голкипера и ряда защитников, но «Юнайтед» в последнее время частенько пропускает.