«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ в Казани

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Ак Барса» и минимум 6 шайб в матче за 3.39.



«Это ведь было совсем недавно – 24 декабря «Ак Барс» приехал в Москву и вынес «Динамо» со счётом 7:2. Тот матч для бело-голубых был как катастрофа.



И что прикольно, «Ак Барс» с тех пор не играл. Это было окно, запланированное под Кубок Шпенглера. Но швейцарский турнир отменили, и у Казани было полно времени – аж две недели – на полноценный тренировочный сбор.



«Динамо» же играло 4 января, выйдя из-за новогоднего стола – и внезапно влетело в Риге (4:5), в матче с аутсайдером. Хотя до этого команда Владимира Крикунова одержала четыре победы подряд.



Я бы в этом матче взял кэф 3.39 на то, что «Ак Барс» победит в основное время, в общий тотал матча составит больше 5.5. Казань будет свежее, и в этой игре я жду большое количество шайб», — сказал Лысенков.

«Ак Барс» — «Динамо» М. Прогноз: девятая победа подряд для Квартальнова, Зарипова и Доуса Казанцы одержали в шести предыдущих очных встречах пять побед в основное время.