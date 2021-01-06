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«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ в Казани
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Ак Барса» и минимум 6 шайб в матче за 3.39.

«Это ведь было совсем недавно – 24 декабря «Ак Барс» приехал в Москву и вынес «Динамо» со счётом 7:2. Тот матч для бело-голубых был как катастрофа.

И что прикольно, «Ак Барс» с тех пор не играл. Это было окно, запланированное под Кубок Шпенглера. Но швейцарский турнир отменили, и у Казани было полно времени – аж две недели – на полноценный тренировочный сбор.

«Динамо» же играло 4 января, выйдя из-за новогоднего стола – и внезапно влетело в Риге (4:5), в матче с аутсайдером. Хотя до этого команда Владимира Крикунова одержала четыре победы подряд.

Я бы в этом матче взял кэф 3.39 на то, что «Ак Барс» победит в основное время, в общий тотал матча составит больше 5.5. Казань будет свежее, и в этой игре я жду большое количество шайб», — сказал Лысенков.

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Казанцы одержали в шести предыдущих очных встречах пять побед в основное время.
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