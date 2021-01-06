«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» — «Фиорентина».



Ставка: победа «Лацио» за 1.85.



«Одна из самых популярных ставок в матчах с участием «Лацио» в нынешнем сезоне — «обе забьют». Проходила она в 11 из 15 туров. Любопытно, что у римлян отрицательная разница мячей (23-24). Они ни разу в нынешнем сезоне еще не выигрывали крупно, но при этом дважды уступали с разницей в 3 мяча.



У «Фиорентины» разница еще хуже (16-21) и позицию в таблице она занимает более низкую (14-ю, а «Лацио» на 9-м месте). Но уже 4 тура подряд флорентийцы не проигрывают (1 победа при 3 ничьих). После успеха в матче с «Ювентусом» команда Чезаре Пранделли не смогла дома одолеть «Болонью (0-0).



В 5 последних матчах этих команд друг с другом из 6 «Лацио» обыгрывал «Фиорентину». Я думаю, римляне фавориты предстоящего поединка. Им нужно возвращаться в борьбу за попадание в еврокубки, а для этого нужно начинать победную серию. Мой прогноз — победа «Лацио» с коэффициентом 1.85», — сказал Керимов.