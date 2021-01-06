«МЮ» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/2 финала Кубка лиги

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.29.
«Очень непредсказуемый матч. Потому что, во-первых, «Сити» регулярно оказывается в финалах этого турнира. В прошлом году «горожане» как раз на этой стадии обыграли МЮ. В 5 из последних 7 сезонов – обязательно финал, это очень круто. «Сити» в последних 5 выездах на «Олд Траффорд» проиграл всего однажды. Да и вообще «Сити» крайне редко проигрывает. Из 21 встречи всего 1 поражение – это действительно заслуживающий уважения результат.
«Юнайтед» приободрился. «Юнайтед» наконец научился побеждать дома. «Юнайтед» может использовать отсутствие Эдерсона, Кайла Уокера – все они из-за COVID будут пропускать эту встречу. Я рассчитываю, что это станет серьёзным фактором. И вообще надо сказать, что «Юнайтед» сильно поменялся через отрицательный опыт к хорошей серии (уже 12 матчей команда не проигрывает).
Думаю, будет сложный закрытый футбол, где всё решит единственная ошибка. И мне сложно представить, что она будет совершена в начале тайма. Поэтому думаю, что соперники сыграют на ничью в первом тайме, а дальше игра может затянуться и выйти за границы основного времени. Наверное, будет что-то похожее на то, что мы увидели в чемпионате между ними», — сказал Казанский.
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