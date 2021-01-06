«Милан» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч 16-го тура Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Ювентус».



Ставка: «Ювентус» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.85.



«В конце прошлого сезона все помнят сенсационный матч, в котором «Милан» победил 4:2. В нынешней компании «Милан» продолжает удачные выступления, беспроигрышная серия началась еще в начале прошлого календарного года при Стефано Пиоли – «россонери» заиграли ярко, успешно. «Милан» является единственной командой в топовых лигах, которая еще не проигрывала, он лидирует в Серии А, хоть и с небольшим отрывом от «Интера». А вот отрыв от «Ювентуса» серьёзный – 10 очков. Да, у «Ювентуса» есть игра в запасе, но в любом случае «Ювентусу» ни в коем случае нельзя проигрывать. По-хорошему, команде Пирло нужно побеждать, чтобы продолжать бороться за скудетто.



В последнем туре чемпионата Италии «Милан» обыграл на выезде «Беневенто» 2:0, играя в меньшинстве с 34-й минуты. Но уровень сопротивления был не настолько серьезным и «Милан» смог победить. «Ювентус» разгромил дома «Удинезе», потрясающий матч выдал Роналду, который забил два гола и выдал роскошную результативную передачу. После домашнего поражения от «Фиорентины» «Ювентус» смог реабилитироваться.



Мне кажется, что в предстоящей встрече «Ювентус» постарается сыграть с позиции силы. «Ювентус» — лидер Серии А по владению мячом, лидер по проценту точных передач – Пирло пытается ставить команды зрелищный и атакующий футбол, с прессингом, с попыткой возврата мяча сразу после потери. Как мне кажется, «Ювентус» всё-таки прогрессирует, хотя результаты случаются разные.



Что касается «Милана», то он по среднему количеству ударов, нанесённых за матч, превосходит «Ювентус» — «Милан» третий, а «Юве» — четвёртый. Обе команды часто бьют по воротам и играют в атаку.



В 6 из 7 последних матчах между этими соперниками не забивалось больше трёх голов. Как правило, матчи получались не очень результативными. В ближайшем матче, я думаю, что большого количества голов ждать не стоит, потому что слишком высоки ставки – «Ювентусу» вообще нельзя проигрывать, а «Милан» согласиться на игру вторым номером. Будет много борьбы, будет много эмоций, но большого количества голов я не жду, как не жду победы «Милана». Мне кажется, что «Ювентус» не проиграет – в личных встречах у «Ювентуса» огромное преимущество.



Я предлагаю такую ставку – «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.85. «Ювентус» не имеет права проигрывать», — сказал Керимов.

«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду пора вернуться в борьбу за скудетто Туринцы отстают от «Милана» на 10 очков, зато у лидера Серии А не будет Ибрагимовича.