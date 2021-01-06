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«МЮ» — «Ман Сити»: беспроигрышное пари 1000 рублей к полуфиналу Кубка лиги!

«МЮ» — «Ман Сити»: беспроигрышное пари 1000 рублей к полуфиналу Кубка лиги!
Ставки / Прогнозы 0

6 января в полуфинале Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало матча — в 22:45 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!

Забери свой бонус в три простых шага.

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к суперпротивостоянию в полуфинале Кубка лиги.

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