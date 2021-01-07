«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — СКА.



Ставка: ничья за 4.26.



«Соперники начали 2021 год зеркально разнонаправленно. Ярославцы обыграли дома «Витязь» и «Сибирь», питерцы уступили на выезде минчанам, но при этом и на Новый год уходили поражением в Хельсинки.



Статистика личных встреч обозначает весьма приличное преимущество по количеству побед в междусобойчиках у СКА, но дело тут не столько в этом. А в том, что после двух подряд поражений «базового клуба сборной» включаются некоторые незаметные невооружённому глазу механизмы, не допускающие дальнейших провалов питерцев. Поэтому одолеть СКА «железнодорожникам» будет вдвойне труднее.



Ещё будет очень интересно посмотреть, когда именно СКА начнёт играть. Перед Новым годом уже заработала тенденция, когда «чистое время» дураковаляния питерцев постепенно уменьшалось, а время их играния в хоккей в том же самом объёме постепенно увеличивалось. Но после праздников стало очевидно, что в этой тенденции СКА дальше не идёт, и время «дурки» к нулю не сводит, хоть и пытается. Посмотрим, куда теперь подует ветер.



С учётом всего вышеизложенного почти автоматически вангуется тяжелейшая ничья в основное время, со вторым набранных очком питерцами в овертайме. Вот именно так, и думайте про меня, как хотите», — сказал Лебедев.

«Локомотив» — СКА. Прогноз: Брагину и Скабелке не хватит одного часа в Ярославле Гости потерпели три поражения в четырёх последних матчах, не сумев подобраться к ЦСКА.