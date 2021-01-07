«Куньлунь» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Куньлунь» — «Сибирь».



Ставка: ничья за 4.14.



«С тех пор как «Сибирь» вышла с новогодних каникул, её отставание от зоны плей-офф достигло 10 очков («Барыс» не считаем из-за имеющихся у казахстанцев запасных матчей, а чертим линию по «Торпедо»). Новосибирцы, конечно, лапки вверх ещё не подняли (официально по крайней мере), и в том же Ярославле упирались, как могли, но не смогли даже на одно очко. Тогда как нижегородцы это самое очко в предыдущем туре набрали.



Теперь можно будет сказать так: если сибиряки не отнимут у «Куньлуня» два очка любым из законных способов, то нам ничего не останется, как вычеркнуть «Сибирь» из Книги жития КХЛ текущего сезона. То есть поставить на ней жирный крест, счесть зону плей-офф Восточной конференции заполненной и этим вопросом более не заморачиваться до следующего сезона. Ведь если «Сибирь» не набирает очки с «Нефтехимиком» и, не дай бог, «Куньлунем», то у кого ей вообще набирать оставшиеся очки, коих нужно как минимум на 11 больше, чем наберёт «Торпедо»?



А «Куньлунь» для «Сибири» не такой уж простой соперник. По количеству побед в «междусобойчиках» соперники достойны друг друга, и в текущем сезоне тоже успели обменяться победами. Причём результаты в этой паре совершенно разнонаправленные, и установить какую-либо математическую закономерность не представляется возможным.



Остаётся понадеяться на то, что «Сибирь» ещё сама на себе не поставила крест. А значит, сумеет набрать два очка у китайских товарищей в гостях, в китайском городе Бала Ши Хе. Пусть даже основное время завершится вничью, а изгаляться сибирякам придётся в овертайме или даже серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.