«Торпедо» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 7 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Металлург» Мг.

Ставка: ничья за 4.10.



«После Нового года «Нефтехимик» вдруг начал играть. Сперва отобрал два очка у «Сибири», потом ещё два – у «Торпедо» (правда, уже в серии послематчевых буллитов). В общем, всё по поговорке «Поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились». Но в итоге страдают люди, которые уже отвыкли считать «Нефтехимик» за приличного соперника, а у экспертов ломаются все построения. Ну в самом деле, как рекомендовать ставить на команду, которая в забытом богом Нижнекамске не сумела забросить за 65 минут ни единой шайбы? Да ещё в матче против двукратного обладателя Кубка Гагарина, пусть и на родном льду.



Конечно, с «Магниткой» нижегородцы будут играть совсем не так, как в Нижнекамске. Так ведь и соперник тоже совсем не такой, как в Нижнекамске. Были у «Магнитки» в этом сезоне и взлёты, и падения, и одно падение как раз пришлось на матч между этими соперниками, которое «Торпедо» выиграло. Ещё два «междусобойчика» текущего сезона завершились в пользу «Магнитки», то есть математика, с одной стороны, как бы требует победы «автозаводцев» для уравнивания результата. Но с другой стороны, у магнитогорцев более чем двукратное преимущество по количеству побед, и очередная победа «Магнитки» ляжет в эту статистику весьма логично.



Вывод: самым вероятным результатом противостояния видится ничья в основное время, по завершении которого гости наберут второе очко. Нижегородцев, кстати, такой результат на фоне «штормящей» «Сибири» удовлетворит полностью», — сказал Лебедев.