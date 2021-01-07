Иво Карлович — Пабло Андухар: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Делрей Бич

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Делрей Бич Иво Карлович — Пабло Андухар.



Ставка: победа Андухара 2:0 за 2.40.



«В первом круге американского хардового турнира сразятся ветераны теннисного цеха — 41-летний хорват Иво Карлович и 34-летний испанец Пабло Андухар.



Несмотря на свой почтенный возраст, Иво не собирается зачехлять ракетку, а продолжает заявляться на турниры. Между тем 28 февраля легендарному хорвату исполнится 42 (!). Сказать, что игры у него вообще нет, нельзя, но, глядя на результаты, совершенно ясно — лучшие годы Иво давно позади. За 2020-й Карлович провёл 12 матчей, 3 выиграл, 9 проиграл. Удивительная победа состоялась в начале прошлого сезона над Поспишилом 3-0, и далее неплохая борьба против Монфиса. Но в течение всего сезона, пусть и неполного, Карлович в основном проигрывал не самым серьёзным бойцам.



Что касается Пабло Андухара, он на харде непрофиль, и прошлый сезон тоже нельзя вписать в актив, однако играл он много, побеждал и боролся. Запомнился испанец концовкой сезона, когда на непрофильном для себя покрытии в зале откусил сет у Димитрова и зарубился с Нишиокой. Уже из этого мы можем заключить, что Андухар — боеспособный теннисист, поддерживающий нормальный уровень игры.



Была и личка между нашими героями и тоже на харде (Майами-2019), сильнее был испанец 7:6,6:4, хотя фаворитом считался Карлович.



Возраст и слабые результаты прошлого сезона — основные аргументы прогноза. Но я выбираю два варианта, которые могут дополнить друг друга», — сказал Фомин.