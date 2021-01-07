«МЮ» — «Манчестер Сити»: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.



Во втором тайме, на 50-й минуте встречи, счёт открыл защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс. Хавбек «горожан» Филип Фоден навесил со штрафного, несколько игроков «Манчестер Сити» были на линии офсайда в этот момент, но Стоунс находился в правильном положении, и с близкого расстояния пробил мимо вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона в ближний угол ворот. На 83-й минуте преимущество «горожан» упрочил полузащитник Фернандиньо.

Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.09: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2090 рублей. Успех «красных дьяволов» оценивался в 3.80, ничья — в 3.85.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.22, «обе забьют — нет» — за 2.25, а точный счёт 2:0 в пользу «Ман Сити» — за 10.0, а проход «горожан» в финал — за 1.52.