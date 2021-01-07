«Милан» — «Ювентус»: какой счёт, как сыграли 06.01.2020, кто забил в матче Серии А

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» уступил туринскому «Ювентусу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт на 18-й минуте открыл полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза, ему ассистировал Пауло Дибала. В конце первого тайма Давиде Калабрия восстановил равновесие, голевую передачу отдал Рафаэл Леау. Во втором тайме Кьеза оформил дубль. Третий гол «Ювентуса» забил Уэстон Маккенни с передачи Деяна Кулушевского.
Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.61: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2610 рублей. Успех «Милана» оценивался в 3.04, ничья — в 3.46.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.84, «обе забьют» — за 1.63, точный счёт 3:1 в пользу «Ювентуса» — за 15.0.
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