«Авангард» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 января

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Северсталь».

Ставка: победа «Авангарда» и обе забьют за 1.87.

Вроде бы амбиции у соперников сильно отличаются, а потому имя фаворита тут очевидно. Но череповчане любят удивлять. Да и единственную очную встречу сезона они забрали.



Было это не так давно, 6 декабря. Тогда «сталевары» имели все шансы управиться в основное время, поскольку действительно выглядели лучше. Омичи испытывали внушительное трудности с движением и очень много ошибались. И всё же дотянули до серии буллитов. Правда, не более того (1:2 Б). С тех пор много воды утекло. «Ястребы» накануне прервали затянувшуюся серию неудач. Было четыре поражения в пяти поединках.

«Северсталь» к концу 2020 года стала спотыкаться заметно чаще обычного. Выдала даже отрезок из трёх поражений кряду, а ещё получила 2:6 от ХК «Сочи» на выезде. Как результат — сползла к границе зоны плей-офф, «Спартак» и «Витязь» теперь находятся совсем близко. Ладно хоть накануне разобралась с «Куньлунем».



Состав у «Авангарда», конечно, крепче, да и неудача в Череповце наверняка не забылась. В Уфе омичи понравились: ошибались достаточно, зато действовали ярко и активно. Череповчане, в принципе, тоже любят открытый хоккей. Так что П1 + обе забьют за 1.87 смотрится недурно. Альтернатива — П1 + тотал больше 3.5 гола за 1.74.