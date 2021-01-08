«Сельта» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Вильярреал».
Ставка: ничья за 3.48.
«После провального выступления в минувшем первенстве «Сельта» не смогла ничего поменять в дебюте текущего турнира Ла Лиги. Только осенью руководство приняло правильное решение и доверило аргентинскому специалисту Эдуардо Коудету, который изменил команду.
После 17 туров текущего сезона «небесные» выиграли шесть матчей и пять раз сыграли вничью, что принесло 23 очка и восьмое место. 2020 год «кельты» завершили победой над «Уэской» (2:1), но в новом проиграли мадридскому «Реалу» (0:2). «Вильярреал» неплохо выглядит уже второй сезон подряд.
После 17 туров «жёлтая субмарина» добыла семь побед и восемь раз сыграла вничью, что принесло 29 очков и пятую позицию в турнирной таблице. После поражения от «Севильи» (0:2), валенсийский клуб на своём поле переиграл «Леванте» (2:1).
В лазарете хозяев Альварес, Аспас, Васкес и Хунка. У гостей не смогут выйти на поле Иборра, Коклен, Марио, Морено и Пако.
Я считаю, что потеря Аспаса станет решающей в этой игре. Как бы я ни хотел, чтобы выиграла моя родная команда, но, к сожалению, без лидера игра у Виго не идёт, чему в подтверждение поражение от «Реала», который обыграл команду пешком.
Надеюсь на мирный исход, который «кельты» добудут за счёт морально-волевых качеств», — сказал Мостовой.
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