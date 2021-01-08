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«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Барыс».

Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 2.42.

«Барыс» попал в достаточно непростую ситуацию. Он набрал на Дальнем Востоке лишь половину из того, что собирался (судя по счёту, что-то всё-таки клубные руководители с датами не рассчитали), он попадает в обратную акклиматизацию, на этот раз пятичасовую. Наконец, он играет с командой, которая выиграла четыре из пяти последних матчей, в том числе обыграла в Москве ЦСКА.

Правда, если исходить из статистики личных встреч, «Барыс» играет с «Автомобилистом» в целом весьма успешно. На данный момент есть солидное казахстанское преимущество по количеству побед в междусобойчиках, в которых из шести последних «барсы» взяли пять. Правда, в последнем матче, единственном в этом сезоне, «Барыс» всё-таки проиграл. И вот вторая встреча, и вновь в Екатеринбурге, а это означает, что соперникам ещё дважды играть в столице суверенного Казахстана.

Правда, восьмому месту «Барыса» ничего не угрожает. Идущую девятой «Сибирь» казахстанцы опережают на семь очков, имея ещё и три матча в запасе. Но восьмое место – это, безусловно, совсем не то, что казахстанцам нужно. На фиг им нужен в четвертьфинале «Ак Барс», которому они всухую проигрывали в плей-офф три сезона подряд. Но для поднятия выше предпосылок пока нет.

И получается так, что победа в грядущем матче больше нужна «Автомобилисту». Потому что она позволит настигнуть «Магнитку», а это не просто шажок вверх по турнирной таблице, но и домашнее начало плей-офф.

Суммируем всё вместе, добавляем сюда лишний день отдыха у «Автомобилиста» и получаем нелёгкую, но всё-таки в основное время домашнюю победу екатеринбуржцев. И даже, думается, не с минимальным счётом, а с разницей в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.

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