«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Барыс».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 2.42.



«Барыс» попал в достаточно непростую ситуацию. Он набрал на Дальнем Востоке лишь половину из того, что собирался (судя по счёту, что-то всё-таки клубные руководители с датами не рассчитали), он попадает в обратную акклиматизацию, на этот раз пятичасовую. Наконец, он играет с командой, которая выиграла четыре из пяти последних матчей, в том числе обыграла в Москве ЦСКА.



Правда, если исходить из статистики личных встреч, «Барыс» играет с «Автомобилистом» в целом весьма успешно. На данный момент есть солидное казахстанское преимущество по количеству побед в междусобойчиках, в которых из шести последних «барсы» взяли пять. Правда, в последнем матче, единственном в этом сезоне, «Барыс» всё-таки проиграл. И вот вторая встреча, и вновь в Екатеринбурге, а это означает, что соперникам ещё дважды играть в столице суверенного Казахстана.



Правда, восьмому месту «Барыса» ничего не угрожает. Идущую девятой «Сибирь» казахстанцы опережают на семь очков, имея ещё и три матча в запасе. Но восьмое место – это, безусловно, совсем не то, что казахстанцам нужно. На фиг им нужен в четвертьфинале «Ак Барс», которому они всухую проигрывали в плей-офф три сезона подряд. Но для поднятия выше предпосылок пока нет.



И получается так, что победа в грядущем матче больше нужна «Автомобилисту». Потому что она позволит настигнуть «Магнитку», а это не просто шажок вверх по турнирной таблице, но и домашнее начало плей-офф.



Суммируем всё вместе, добавляем сюда лишний день отдыха у «Автомобилиста» и получаем нелёгкую, но всё-таки в основное время домашнюю победу екатеринбуржцев. И даже, думается, не с минимальным счётом, а с разницей в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Барыс». Прогноз: Дацюку и Коваржу не хватит сил после победы над ЦСКА Уральцы набрали ход после кошмарного отрезка, но «Барыс» упрётся после провала в Хабаровске.