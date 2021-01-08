«Витязь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Сочи».



Ставка: ничья за 4.96.



«Если сочинцам в текущем сезоне уже давно ничего не светит, да плюс ещё руководство клуба добровольно и собственными руками выстрелило себе в голову, назначив в самый сложный момент сезона главным тренером тёмную лошадку, которая в итоге так ничего и не показала, то у «Витязя» надежда на плей-офф ещё теплится. Правда, огонёк этой надежды поддерживают не столько сами «витязи», сколько погаснуть ему не даёт «Спартак», периодически чудящий так, что хоть стой, хоть падай.



Понятно, что в предыдущих турах соперники у «Витязя» были в основном из числа несъедобных, но даже в таких антисанитарных условиях подмосковные хоккеисты сумели обыграть ЦСКА, повергнув в шок всё цивилизованное человечество и экспертов с прогнозистами. Но матчи с московским «Динамо» и «Локомотивом» быстренько вернули всё на круги своя.



Но теперь-то соперник у «витязей» самый что ни на есть питательный. И двухочковый, а два очка подольчанам нужны даже не как воздух, а ещё больше. То есть хозяева в этом матче точно будут сврхмотивированными. А гости?



В том-то и дело, что гости уже давно могут позволить себе не смотреть в турнирную таблицу, поскольку там для них нет ничего нового. И могут позволить себе любые эксперименты, но главное – играть легко и свободно. Не на общий результат, а на шкурные будущие контракты.



Но мне кажется, что мотивация «Витязя» всё-таки сыграет главную роль. И хозяева возьмут с этого матча два очка. Правда, получится это непросто, и даже не в основное время, которое завершится вничью. А уже потом не мытьём, так катаньем подольчане настрадают себе на второе очко», — сказал Лебедев.