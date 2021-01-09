«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 9 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Металлург» Мг.

Ставка: ничья за 4.20.

«Наиболее интересный и наименее предсказуемый матч не только всего игрового дня, но как бы и не всего января. Потому что обе команды явно на подъёме, обе с максимальной скоростью набирают форму, чтобы накатить на плей-офф на высшей точке.



Кроме того, соперники являются соседями по турнирной таблице, но соседями достаточно специфическими. Потому что «Магнитка» может набрать сколько угодно больше очков, чем «Авангард», но обгонит его в таблице лишь тогда, когда обгонит «Ак Барс». А это при нынешней стабильности «больших татар», согласитесь, невыполнимая миссия. Опять-таки «Авангард» выходит на матч без особой опаски, потому что его преимущество перед «Салаватом», единственно способным согнать «ястребов» с насиженного второго места, достаточно существенное.



Таким образом, оба соперника грядущего матча не имеют чётко выраженных турнирных задач, а значит, могут позволить себе сыграть лихо и весело, что называется, с шутками-прибаутками. Поэтому в этом матче велика вероятность взаимного открытого хоккея и заброшенных шайб в количествах, превышающих гомеопатические.



Но есть в этом противостоянии один нюанс, на мой взгляд, наиглавнейший. Дело в том, что в десяти последних «междусобойчиках» восемь раз побеждали хозяева площадки. Стало быть, фактор поля тут важнейший, и эту тенденцию нельзя не учитывать.



Поэтому, учитывая силы команд, есть смысл предположить лихую и обильную на голы ничью в основное время. А уже после его завершения «Авангард» добудет второе очко».