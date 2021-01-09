«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Динамо» Минск.

Ставка: итоговая победа «Динамо» Минск за 4.20.

«А ведь у нас, как ни крути, вырисовывается суровая битва за четвёртое место в Западной конференции — последнее, дающее преимущество своей площадки на первом этапе плей-офф. Понятно, что в эти разборки должен вмешаться и, скорее всего, вмешается «Йокерит». Но когда он ещё сыграет свои отложенные матчи и как сыграет — вопрос дискуссионный, а манящее четвёртое место — вот оно, и после поездки в Ригу, где была уничтожена латвийская мечта одержать три победы подряд, минчане по потерянным очкам имеют даже лучший результат, чем москвичи. А если ещё удачно сыграют и в Москве — у-у-у…



Впрочем, календарь явно не на стороне «зубров». У московских динамовцев было на два дня отдыха больше, и эти два дня им точно были нужны, чтобы прийти в себя от начала 2021 года, когда они успели проиграть не только «Ак Барсу», но и тем же самым рижанам. Что же касается минчан, то они в 2021 году вообще непобедимы, выиграв все три матча в его начале. То есть мы имеем хозяев, у которых того и гляди полезут психологические проблемы из-за отсутствия побед, и гостей на полном позитиве, для которых нет непробиваемых стен.



Получается, что у нас прорисовывается не совсем логичный результат, а именно гостевая победа минчан, со всеми вытекающими из этого проблемами для москвичей. Но на чистую победу я бы закладываться не стал: у Крикунова все будут грызть лёд и лезть минчанам «под кожу». Поэтому правильнее будет накаркать ничью в основное время, а уже после него минчане наберут второе очко».