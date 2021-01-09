«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд в 15-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд — игра за статус главного соперника «Баварии» и первая по-настоящему мощная проверка для тренера «Боруссии», который пока ещё остается временным, но, возможно, отработает до конца сезона, если результат будет положительным. Речь идёт об Эдине Терзиче. Поставленной игры у «Боруссии» в последнее время нет, пропускал достаточно большой отрезок и выпал из формы Эрлинг Холанд. Для «Боруссии» критически важно выйти максимально готовой на матч с «Лейпцигом». Проблемы в обороне остаются, и думаю, что они скажутся и в этом матче.
Полагаю, что здесь будет достаточно яркий футбол, обе команды будут играть прежде всего от атаки, поэтому ставить надо на забитые голы. Тотал больше 2.5 мяча за 1.73 — это, мне кажется, просто отличная ставка на этот матч».
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