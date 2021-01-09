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«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.53.

«В пользу «Арсенала» здесь говорит сразу несколько достаточно убедительных факторов.

Во-первых, «канониры» наконец заиграли, как должны были, и одержали уже три победы кряду, забив восемь мячей.

Во-вторых, их соперник «Ньюкасл», наоборот, переживает сейчас далеко не лучший период. У «сорок», часть состава которых по-прежнему находится на самоизоляции, шесть матчей без побед и четыре поражения за это время.

В-третьих, «Ньюкаслу» всего через три дня после игры на «Эмирейтс» предстоит играть на выезде с «Шеффилд Юнайтед», и тот матч, конечно, в приоритете.

В-четвёртых, даже расписание говорит в пользу команды Артеты. У «Арсенала» перед этой игрой было на день больше, чем у соперника, а до следующей в АПЛ (дома с «Кристал Пэласа») будет на целых два дня больше.

Ну и в-пятых, возможность проводить в Кубке Англии пять замен явно на руку «Арсеналу». Артета и так наверняка будет задействовать практически основной состав, так ещё и будет иметь возможность воспользоваться своей более качественной скамейкой».

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