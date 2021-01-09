Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.45.

«Нагельсман вернулся в гонку за «Баварией», отставая от лидера на два очка. И матч против дортмундцев, которые уже стабилизировались и успокоились после смены тренера, похоже, простым не получится. «Лейпциг» идёт очень уверенно в Бундеслиге и пытается не отпустить далеко не имеющую слабых мест «Баварию». Но для того чтобы бросить чемпиону вызов, самому нужно держать чемпионский темп. «Быки» не пропускают пять последних игр, забив при этом 7 мячей. В «Боруссии» же ещё помнят пять мячей от «Штутгарта». Правда, это было ещё при Фавре. Эдин Терзич, похоже, находит рычаги управления командой. И вот игра с «Лейпцигом» — прекрасная возможность проверить свою готовность надолго закрепиться на посту наставника топ-клуба.

Оба клуба умеют забивать, и в обоих есть ударные козыри. У «Боруссии» прежде всего — Холланд. У «Лейпцига» — Форсберг и Поульсен. Есть ещё забивной защитник Анхелино. Похоже, в этот раз забить смогут обе команды. Но я бы поставил на победу «Лейпцига».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021