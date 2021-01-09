«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Германии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.45.

«Нагельсман вернулся в гонку за «Баварией», отставая от лидера на два очка. И матч против дортмундцев, которые уже стабилизировались и успокоились после смены тренера, похоже, простым не получится. «Лейпциг» идёт очень уверенно в Бундеслиге и пытается не отпустить далеко не имеющую слабых мест «Баварию». Но для того чтобы бросить чемпиону вызов, самому нужно держать чемпионский темп. «Быки» не пропускают пять последних игр, забив при этом 7 мячей. В «Боруссии» же ещё помнят пять мячей от «Штутгарта». Правда, это было ещё при Фавре. Эдин Терзич, похоже, находит рычаги управления командой. И вот игра с «Лейпцигом» — прекрасная возможность проверить свою готовность надолго закрепиться на посту наставника топ-клуба.



Оба клуба умеют забивать, и в обоих есть ударные козыри. У «Боруссии» прежде всего — Холланд. У «Лейпцига» — Форсберг и Поульсен. Есть ещё забивной защитник Анхелино. Похоже, в этот раз забить смогут обе команды. Но я бы поставил на победу «Лейпцига».