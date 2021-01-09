Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире
С 8 по 10 января в Оберхофе (Германия) будет проходить пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Расписание соревнований
9 января
14:45 — гонка преследования, женщины
16:45 — гонка преследования, мужчины
10 января
13:30 — смешанная эстафета.
16:40 — супермикст
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Ирина Казакевич — 26-я.
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