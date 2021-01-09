Расписание 5-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Оберхофе, календарь гонок

С 8 по 10 января в Оберхофе (Германия) будет проходить пятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



9 января

14:45 — гонка преследования, женщины

16:45 — гонка преследования, мужчины



10 января

13:30 — смешанная эстафета.

16:40 — супермикст



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Ирина Казакевич — 26-я.