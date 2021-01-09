«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: дата матча, во сколько начало, где будет трансляция

Сегодня, 9 января, состоится матч 15-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.



Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.