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«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: трансляция матча, на каком канале смотреть

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: трансляция матча, на каком канале смотреть
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Сегодня, 9 января, состоится матч 15-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Витсель и Санчо вылетят из чемпионской гонки
Дортмундцы отстают от «Баварии» на восемь очков, а главное показывают бледный футбол.
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