«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: трансляция матча, на каком канале смотреть
Сегодня, 9 января, состоится матч 15-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.
Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Витсель и Санчо вылетят из чемпионской гонки
Дортмундцы отстают от «Баварии» на восемь очков, а главное показывают бледный футбол.
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам