«Гранада» — «Барселона»: дата матча, во сколько начало, где будет трансляция
Сегодня, 9 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона». Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире эту игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом гостей — сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 6.50.
Букмекеры уверены, что матч «Гранада» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00.
Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.72, гол в первые 15 минут идёт за 2.85. На победу «Барселоны» всухую предлагают 2.90.
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