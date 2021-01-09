«Осасуна» — «Реал»: где смотреть, какой канал покажет матч в прямом эфире, статистика

Сегодня, 9 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире эту игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом гостей — сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 7.30.



Букмекеры уверены, что матч «Осасуна» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.



Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.85. Гол в первые 15 минут идёт за 3.10, результативная ничья — за 6.00.